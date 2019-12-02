Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Администрация президента Дональда Трампа отказалась от участия в назначенных на среду, 4 декабря, слушаниях по импичменту президента. Соответствующее заявление юриста Белого дома было распространено 1 декабря, сообщает The Associated Press.

«Это необоснованное и крайне пристрастное расследование нарушает все прошлые исторические прецеденты, основные права на надлежащую правовую процедуру и основополагающую справедливость», —говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что у президента США в этот день запланирована встреча с союзниками по НАТО.

Как ожидается, на первом слушании в Судебном комитете Палаты представителей будут заслушаны четыре эксперта. Комитет намерен решить выдвигать ли в отношении президента Трампа обвинение в импичменте, и если выдвигать, то на каких основаниях.