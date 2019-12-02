Лондон, , 05:15 — REGNUM Очередные спекуляции на тему «российской угрозы», озвученные министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, не способствуют развитию отношений Лондона и Москвы. Комментарий по этому поводу опубликовала 1 декабря пресс-служба российского посольства в Великобритании.

«Мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной «российской угрозы». Понимаем, что это делается в преддверии выборов, а также саммита НАТО в Лондоне, — говорится в сообщении посольства. — На пользу российско-британским отношениям такие публикации не идут».

Российские дипломаты отметили также, что британским политикам известно о том, что «России вовсе не требуется противостоять, с ней можно сотрудничать». Удивление вызывает тот факт, что глава британского МИД использует трагедию на Лондонском мосту для разжигания очередного витка напряжения между Российской Федерацией и Соединенным Королевством.

Напомним, в британском издании The Sunday Telegraph вышла статья главы Форин офиса под заголовком «Британия не смогла бы противостоять Путину, если бы премьер-министром стал Корбин», в которой автор рассуждает о том, что трагедия на Лондонском мосту напомнила о стоящих перед королевством угрозах, не последнее место среди которых занимает российская. Лидер оппозиции не смог бы противостоять ни одной из них, убежден Рааб.