Киев, , 04:36 — REGNUM Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина («Единая Россия») о притеснении малых народов на Украине представляет собой «классический набор штампов, предвзятости и манипуляций». Высказывания российского спикера должны проверить правоохранители Украины, заявил 1 декабря заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что формулировка «малые народы» никогда не использовалась на Украине по причине того, что все народы и этносы обладают на ее территории равными правами.

Кроме этого Бондар выразил убежденность, что «формулировка и тон заявления» Володина направлены против территориальной целостности Украины, а также обнаружил попытку «разжечь межнациональную вражду». Данные умозаключения заместителя министра иностранных дел Украины, позволили ему сделать вывод о необходимости инициировать проверку в отношении высказываний Володина на предмет нарушения украинского законодательства.

Ранее Вячеслав Володин заявил о том, что притеснение малых народов на Украине может привести к потере Киевом еще нескольких областей. В ответ на это глава украинской дипломатии Арсен Аваков назвал российского спикера «дураком».

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