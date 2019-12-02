Москва, , 03:58 — REGNUM На границе Российской Федерации установят систему радиолокационных станций (РЛС), которые создадут общее радиолокационное поле, способное отследить авиацию, ракеты или иное гиперзвуковое вооружение потенциального противника. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что формировать защитное поле будут РЛС типа «Воронеж», способные отследить пуски баллистических ракет, а также загоризонтные станции типа «Контейнер», работа которых основана на отражении сигнала опознаваемых объектов от ионосферы Земли.

Первая станция «Контейнер» уже запущена в работу 1 декабря. Она обнаружить взлет авиации, пуски крылатых ракет и подобных им гиперзвуковых объектов на расстоянии в две тысячи километров от границы РФ.

В минобороны отметили, что следующая станция «Контейнер» будет установлена на северных границах России и будет прикрывать арктические ее рубежи.