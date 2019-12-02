Хабаровск, , 03:21 — REGNUM Фракция КПРФ в хабаровской краевой думе выдвинет своего кандидата на пост сенатора от Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Претендентом на вакантную должность сенатора может стать депутат краевой думы от КПРФ Максим Кукушкин.

Голосование, на котором определится кандидатура нового представителя Хабаровского края в Совете Федерации, пройдёт 4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛДПР, занимающая почти все кресла в региональном парламенте Хабаровского края намерена выдвинуть на пост сенатора депутата Сергея Безденежных. Ранее ЛДПР отправила в Совфед Дмитрия Приятнова, который проработал сенатором всего неделю и сложил полномочия в связи с вскрывшимся фактом наличия у него судимости за подделку документов, пусть и погашенной.