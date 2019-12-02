Киев, , 03:06 — REGNUM Украина продолжает экспортировать военную технику на мировой рынок и, несмотря на то, что не может пока равняться в этой области с Россией по количественным показателям, способна конкурировать со своим восточным соседом. Об этом в интервью телеканалу ATR заявил 29 ноября заместитель гендиректора «Укроборонпрома» экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю (оборонную отрасль — прим. ИА REGNUM), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у Российской Федерации, — отметил Найем. — Почему у РФ? …Потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем».

Конечно, соглашается представитель «Укроборонпрома», Украина не может соперничать с Россией по количественным показателям, но сам факт способности к конкуренции, вселяет в Найема оптимизм. «Мы продолжаем экспортировать, продолжают покупать нашу бронетехнику. Покупают наши ракеты, покупают наши снаряды, сейчас мы уже начали продавать авиацию, — отмечает чиновник. — …Мы продолжаем с ними конкурировать, хотя наша оборонка в упадке».

Напомним, оборонные предприятия Украины находятся под государственным управлением в составе концерна «Укроборонпром». Сюда входят предприятия осуществляющие разработку, изготовление, реализацию и ремонт военной техники и боеприпасов.