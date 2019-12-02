Киев, , 02:33 — REGNUM «Все знают», что Россия начала формировать свою государственность спустя 300 лет после того, как уже существовало «украинское княжество». Оригинальную историческую концепцию выдвинул бывший президент Украины Леонид Кравчук, выступая в эфире телеканала «112 Украина».

«Россия сказала, что она имеет корни в Киевской Руси и Византии, и что Россия — Третий Рим, — с сарказмом отметил экс-президент Украины. — Но все знают, все знают, что российское государство начало только становится на ноги при Иване IV Грозном и Калите. Это триста лет после того, как Украина уже была великим княжеством и государством. Триста лет! А они говорят, что они «старший брат».

Напомним, «первородство» Украины так или иначе пытаются оформить в виде квазиисторических концепций различные политические и общественные деятели страны. Так, ранее бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что Россия и Белоруссия произошла от Украины. А экс-посол Украины в Австрии Александр Щерба заявлял, что его страна «стояла у истоков Европы».