Брюссель, 2 декабря 2019, 02:20 — REGNUM Масштабные учения НАТО в области кибербезопасности Cyber Coalition пройдут в Эстонии с 2 по 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Сообщается, что более 700 специалистов НАТО в сфере кибербезопасности будут отрабатывать различные сценарии кибератак и их отражение. Кроме, специалистов по кибербезопасности в учениях примут участие технологи, военные и правительственные чиновники и представители бизнеса.
Напомним, в конце ноября в Москве прошла экспертная встреча «Кибербезопасность столицы: кадры, нормы, технологии». Совещание прошло в преддверии Недели Российского интернета (RIW-2019) в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком».
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