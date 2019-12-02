Брюссель, , 02:20 — REGNUM Масштабные учения НАТО в области кибербезопасности Cyber Coalition пройдут в Эстонии с 2 по 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«В учениях Cyber Coalition, которые пройдут со 2 по 6 декабря, примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса, среди которых Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция», — говорится в сообщении.

Сообщается, что более 700 специалистов НАТО в сфере кибербезопасности будут отрабатывать различные сценарии кибератак и их отражение. Кроме, специалистов по кибербезопасности в учениях примут участие технологи, военные и правительственные чиновники и представители бизнеса.

Напомним, в конце ноября в Москве прошла экспертная встреча «Кибербезопасность столицы: кадры, нормы, технологии». Совещание прошло в преддверии Недели Российского интернета (RIW-2019) в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком».

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