Москва, , 00:57 — REGNUM Оценку военного объекта в Хорватии проведут российские военные эксперты. Инспекция пройдет в течение одного дня 3 декабря, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Сообщается, что визит в Хорватию пройдет в рампах реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российские специалисты осмотрят военных объект, ознакомятся с его работой в условиях мирного времени. Хорватские военные на брифинге расскажут о личном составе объекта, а также о находящемся там вооружении.

Напомним, кроме Венского документа 2011 года Россия ратифицировала Договор по открытому небу, в рамках которого страны-участница совершают взаимные облеты территорий.