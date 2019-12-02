Киев, , 00:43 — REGNUM Власти Украины «боятся обидеть» президента РФ Владимира Путина позицией по Плану действий членства (ПДЧ) в НАТО, поэтому международная поддержка страны упала. Такое заявление опубликовал экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Порошенко отметил, что международная солидарность с Украиной ослабла, потому как «помогать можно только тем, кто хочет».

«Если кто-то боится обидеть Путина позицией относительно ПДЧ в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме, то таким помогать очень трудно», — написал бывший лидер Украины.

Напомним, в конце октября, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал нынешнего президента страны Владимира Зеленского последователем политики Петра Порошенко, которая была направленна на присоединение Украины в НАТО.

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