Уагадугу, , 00:34 — REGNUM Жертвами атаки вооруженных боевиков на церковь в Буркина-Фасо стали по меньшей мере 14 человек, сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на местных чиновников.

По предварительным данным, группа боевиков атаковала церковь в восточной части североафриканского государства утром воскресенья, 1 декабря. Жертвами нападения в деревне Футури стали по меньшей мере 14 прихожан, однако точное количество погибших и раненых не известно.

Личности нападавших не установлены. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за инцидент.

Как сообщало ИА регнум, эскалация насилия в Буркина-Фасо, особенно остро ощущаемое в северо-восточных регионах страны. В многих районах страны не работают школы, заблокирована работа других общественных институтов. Сотни тысяч жителей вынуждены бежать из страны в поисках лучшей жизни.

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