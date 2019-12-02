Уагадугу, 2 декабря 2019, 00:34 — REGNUM Жертвами атаки вооруженных боевиков на церковь в Буркина-Фасо стали по меньшей мере 14 человек, сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на местных чиновников.
По предварительным данным, группа боевиков атаковала церковь в восточной части североафриканского государства утром воскресенья, 1 декабря. Жертвами нападения в деревне Футури стали по меньшей мере 14 прихожан, однако точное количество погибших и раненых не известно.
Личности нападавших не установлены. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за инцидент.
Как сообщало ИА регнум, эскалация насилия в Буркина-Фасо, особенно остро ощущаемое в северо-восточных регионах страны. В многих районах страны не работают школы, заблокирована работа других общественных институтов. Сотни тысяч жителей вынуждены бежать из страны в поисках лучшей жизни.
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