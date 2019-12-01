Сингапур, , 23:57 — REGNUM Социальная сеть Facebook добровольно пометила публикацию от 23 ноября 2019 года как содержащую «ложную информацию», подчинившись требованиям властей Сингапура. Об этом 2 декабря сообщил портал Engadget.

Правительство страны заявило, что гражданин Австралии и владелец страницы Times Times Алекс Алекс Тан опубликовал «ложные» и «оскорбительные» заявления, по поводу якобы имевшей место фальсификации выборов и ареста предполагаемого информатора, сообщившего о ней.

Представители Facebook сказали в интервью журналистам, что компания в целом не возражает против исполнения закона, но всё же беспокоится по поводу его применения. Они заявили: соцсеть надеется, что эта законодательная норма не повлияет в итоге на свободу слова.

Напомним, законопроект против новостей в соцсетях, несущих ложную информацию, был внесён в парламент Сингапура в апреле 2019 года. В итоге принятый закон обязал социальные сети предупреждать пользователей о публикациях, которые власти страны считают ложными. Он так же действует в отношении комментариев пользователей, оставленных под ними.

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