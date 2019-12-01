Тбилиси, , 22:45 — REGNUM Экс-гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия планирует покинуть Грузию. Об этом 1 декабря он сообщил на свой странице в социальной сети Facebook.

«В своей программе от имени своей семьи и себя я сделаю заявление о нашем решении покинуть страну вместе», — говорится в сообщении.

Речь идет о программе на телеканале «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави 2». Первый информационный выпуск которого вышел в эфир 9 сентября.

Как сообщалоИА REGNUM, в ноябре Генеральная прокуратура Грузии предъявила Ники Гварамии новые обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании «Рустави 2», присвоении ее средств в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества путем мнимой или/и притворной сделки.

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