История вопроса

После государственного переворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году, США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний.

В том же году Россия начала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза, а также ввела ограничения на импорт ряда товаров из стран, поддержавших антироссийские санкции.

