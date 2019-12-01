Мехико, , 19:19 — REGNUM Правоохранительные органы Мексики ликвидировали семерых членов наркокартелей, подозреваемых в нападении на город Вилья-Юнион, в котором были убиты свыше 20 человек, об этом 1 декабря сообщает Reuters.

В ходе столкновений членов организованной преступной группировки и полицейских погибли ранее десять бандитов и четверо сотрудников правопорядка. Также ранения получили шестеро силовиков.

Представители правоохранительных органов задержали 14 автомобилей, на которых было нарисована эмблема одного из наркокартелей — северо-восточного картеля. Были изъяты оружие и боеприпасы.

Напомним, позиции преступных группировок в Мексике, в основном занимающихся торговлей наркотиками, достаточно прочны. Здесь регулярно совершаются нападения на представителей правопорядка и журналистов.

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