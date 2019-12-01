* талибов — запрещённая в России организация

Сидней, Австралия, , 18:53 — REGNUM Гражданин Австралии Тимоти Уикс, освобожденный из плена боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказал о попытка своего спасения со стороны спецназа США, об этом 1 декабря сообщает Al Jazeera

Уикс отметил, выступая в Сиднее на встрече, посвященной его спасению, что вооруженные силы США пытались спасти его минимум шесть раз, однако потерпели неудачу.

«Я провел в плену почти 1 тыс. 200 дней, мое испытание закончилось также неожиданно, как и началось», — отметил Уикс в комментарии изданию.

Уикс был отпущен из плена после того, как власти США, Афганистана и Австралии заключили соглашение с террористами в рамках которого на свободу отпускались несколько человек.

Уикс со своим коллегой Кевином Кингом работали преподавателями в университете Кабула, они были похищены в августе 2016 года, по дороге домой.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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