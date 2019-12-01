Анкара, , 18:07 — REGNUM Турция репатриировала за последние три недели свыше 20 иностранных граждан, обвиняемых в связях с террористическими группировками, об этом 1 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Среди изгнанных из страны были 13 граждан Германии, двое выходцев из Бельгии, двое из Нидерландов, один из Дании, один из Великобритании, один из США и один из Ирландии.

В настоящее время к специализированных центра, подготавливающих репатриацию, находятся 938 иностранных террористов.

Напомним, в период с 2016 по 2019 годы в Турции было «нейтрализовано» свыше 1 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — бандиты были либо ликвидированы, либо заключены под стражу.

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