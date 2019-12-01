Хеврон, Палестина, , 17:50 — REGNUM Министр обороны Израиля Нафтали Беннет выпустил распоряжение о подготовке строительства нового еврейского поселения в городе Хеврон, расположенном на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 1 декабря сообщает Agence France-Presse.

Город Хеврон является священным местом как для евреев, так и для мусульман, что регулярно приводит к столкновениям.

В субботу, 30 ноября, вооруженные силы Израиля открыли здесь огонь по палестинцу, который якобы пытался бросить зажигательную бомбу в сторону военных.

Напомним, в настоящее время в Хевроне проживают порядка 800 израильских поселенцев, на долю палестинцев приходится порядка 200 тыс. человек.

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