Киншаса, , 17:39 — REGNUM Вооруженные силы Демократической республики Конго (ДРК) заявили о победе над повстанцами хуту на востоке страны, об этом 1 декабря сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что боевики были изгнаны со своих баз, спустя несколько недель после ликвидации их лидера Сильвестра Мудакумуру.

«В субботу мы вытеснили повстанцев и взяли под свой контроль все районы, которые ранее удерживались ими», — отметил представитель вооруженных сил ДРК Дьедонн Касерека в комментарии изданию.

Напомним, повстанческая организация была создана беженцами-хуту из Руанды на востоке ДРК, после 1994 года, когда в указанной стране произошел геноцид народности тутси. По данным ООН, численность группировки не превышает 600 человек.

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