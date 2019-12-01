Брюссель, , 17:08 — REGNUM У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы это сделать.

«Санкции есть, но сами по себе они не составляют политику», — цитирует его El Pais.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Санкции неоднократно продлевались. Москва, в свою очередь, не оставила эти недружественные шаги без ответа, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран, поддержавших санкционную войну.

Добавим, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что экономические санкции против России бесперспективны и не работают, а политики, которые к ним призывают, недальновидны.

Читайте также: Путин рассказал о плюсах антироссийских санкций