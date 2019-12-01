Багдад, , 16:57 — REGNUM Парламент Ирака принял отставку премьер-министра Адиля Абдула-Махди, об этом 1 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Внеочередное заседание законодательного органа собралось сегодня, 1 декабря в иракской столице, городе Багдад. Законодатели приняли отставку главы правительства.

Причиной отставки стали массовые акции протеста, продолжающиеся в стране около двух месяцев. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 406 человек, порядка 15 тыс. человек получили ранения.

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