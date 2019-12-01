Багдад, , 16:51 — REGNUM Протестующие в иракской провинции Ди-Кар, расположенной на юге Ирака, подожгли дом главы местной полиции, об этом 1 декабря сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

«Сотни демонстрантов подожгли дом Джамиля аль-Шимари, которому было поручена заниматься вопросами безопасности в провинции», — отметил источник в комментарии изданию.

Аль-Шимари был назначен на пост на прошлой неделе, прежний глава полиции был уволен после того, как в акциях протеста погибли 35 манифестантов.

Напомним, беспорядки в Ираке начались в начале октября 2019 года. Граждане протестуют против высокого уровня коррупции, отсутствия рабочих мест и падения уровня жизни.

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