Москва, , 15:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин так или иначе сможет пообщаться с президентом Украины в рамках саммита «нормандской четверки», который должен пройти в Париже 9 декабря.

Напомним, что 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце соберутся лидеры «нормандской четверки» — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Также предполагается, что Путин и Зеленский пообщаются в двустороннем формате.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренность уже ближе к самой встрече», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведения «нормандского саммита» активно добивался именно Зеленский. Есть предположение, что он потребует изменить параметры Минских соглашений.