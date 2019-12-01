Москва, , 15:44 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что формат и длительность встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже будет зависеть от графика работы лидеров двух стран во время «нормандского саммита». Об этом Ушаков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ушаков подтвердил, что действительно есть намерение провести двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским в Париже. Однако параметры этой встречи еще прорабатываются.

«Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой «четверки», — сказал Ушаков.

Он отметил, что вполне возможно, лидеры России и Украины просто отойдут в сторону и поговорят минут 30, а может быть и 1,5 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «нормандской четверки» намечен на 9 декабря. Встреча пройдет в Париже. Лидеры России, Украины, германии и Франции будут обсуждать дальнешее урегулирование на Украине.