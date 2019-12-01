Москва, , 15:06 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже в рамках «нормандского саммита» не будет формальной, так как этот контакт крайне важен для понимания того, как именно глава Украины видит выполнение Минских соглашений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже должен состоятся долгожданный для Зеленского саммит в «нормандском формате». Лидеры России, Украины, Германии и Франции будут обсуждать дальнейший ход мирного урегулирования на Украине.

Лавров уверен, что Путин и Зеленский так или иначе переговорят лично, и это не будет формальностью — Москве важно знать как именно президент Украины видит выполнение Минских соглашений.