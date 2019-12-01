Киев, , 15:57 — REGNUM Националисты из организации «Демократическая сокира» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены устроить акцию в поддержку так называемой активистки Алены Самбул (известной под псевдонимом Маруся Зверобой), которую государственное бюро расследований вызвало на допрос. Об этом 1 декабря сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, Алена Самбул вместе с депутатом Рады от партии «Европейская солидарность» Софией Фединой публично в прямом эфире (в ходе так называемого стрима, который они вели) в связи с посещением Владимиром Зеленским населенного пункта Золотое, угрожали украинскому лидеру убийством.

Националисты сообщили, что Самбул вызвали на допрос в ГБР 2 декабря и они призвали прийти к офису организации в этот день к 11:00 по киевскому времени (12:00 мск).

«Можем ли мы пропустить такое событие? Конечно не можем. Маруся же не оставила Украину в беде. И наши топоры не теряют остроты от частых боев. А ответ на вопрос «Кто окажется сильнее — топор или Труба» очевиден и обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, ранее у Алены Самбул сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск.

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