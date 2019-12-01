1 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:34 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Барзани посетил Анкару

Как сообщает турецкое новостное интернет-издание Ahval, премьер-министр Курдского регионального правительства (KRG) Масуд Барзани находится в Анкаре в рамках своего первого официального визита после того, как он стал премьер-министром. Ранее Барзани перенёс свой визит. Премьер-министр KRG впервые встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. После двусторонней встречи Барзани и Чавушоглу провели пресс-конференцию. «Мы дали оценку ущербу, нанесённому нашим курдским братьям в Сирии и Ираке, а также курдам в Турции со стороны РПК (Рабочая партия Курдистана — запрещённая в Турции, прим. ред.)», — сказал турецкий министр. Барзани в свою очередь отметил, что Шенгал находится под контролем иракских сил, добавив следующее: «Но мы не одобряем присутствие РПК в Шенгале и других частях Ирака». Кроме этого, Чавушоглу рассказал, что стороны обсудили борьбу с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также отметил, что считает символичным тот факт, что Барзани совершил свой первый официальный визит именно в Турцию.

«Турция должна оставаться в НАТО без условий»

Как передаёт турецкая редакция Deutsche Welle, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на то, что Турция является сложным союзником, её обязательно нужно удержать в рамках НАТО. Меркель в своём выступлении на пленарном заседании Федерального Собрания подчеркнула важность НАТО. «На данный момент Европа еще не может защитить себя в одиночку», — сказала Меркель, добавив, что Германия должна взять на себя большую ответственность в рамках НАТО. Меркель также заявила, что Германия должна стремиться к тому, чтобы НАТО оставалось целостным. По её словам, Турция, хотя и является «сложным союзником», однако в геостратегических интересах она должна находится в рамках Североатлантического альянса.

«Только полное членство в ЕС, никаких альтернатив»

Как сообщает издание Sputnik Türkiye, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сделал заявления относительно предстоящего саммита НАТО в Берлине, событиях в Сирии, отношениях с Европейским союзом, международных усилиях по кипрскому вопросу и Ливии. Говоря об отношениях Турции с ЕС, Калын отметил, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган выступает за полное членство в ЕС: «Президент не раз говорил о том, что Анкара выполняла и продолжает выполнять все обязательства, которые требовались для полного членства Турции в ЕС. Наша решимость и точка зрения по этому вопросу все та же, она не изменилась. Есть также дискуссии, обсуждаемые в Европе, такие как «ЕС не должен расширяться дальше», «мы не можем взять такую большую страну, как Турция», которые можно оценить как «усталость от расширения». Однако наша позиция по этому вопросу предельно ясна. Мы не можем принять какую-либо иную альтернативу, кроме полного членства. Также в прошлом обсуждалось «привилегированное партнёрство», но мы не согласились с этим вариантом. Отношения Турции с Европой важны как с точки зрения торговых отношений, так и с точки зрения наших экономических интересов и интересов безопасности».

«Они хотят фактически закрыть прокурдскую партию»

Как пишет турецкая газета Sözcü, депутат провинции Батман от прокурдской партии Демократическая партия народов (ДПН) Айше Аджар Башаран сделала заявления о том, что власти Турции пытаются своими действиями прекратить существование ДПН. «Они фактически хотят закрыть ДПН, и сделать её недееспособной, но мы из железа», — сказал она. Башаран, которая также является спикером Комиссии по правам человека ДПН, выступая на пресс-конференции отметила, что в Диярбакыре, Агры, Батмене, Анкара и Измир, а также многих других провинциях страны одновременно были проведены операции по задержанию десятков членов прокурдской партии. «Среди задержанных — кандидаты в депутаты, а также руководители ДПН и Конгресса демократического общества», — добавила Башаран.

23 коллегии адвокатов сделали общее заявление

Как сообщает интернет-издание TR724, в последнее время в Турции наблюдается усиление давления на адвокатов в виде разного рода запретов, задержаний и арестов. В связи с чем 23 коллегии адвокатов решили сделать общее заявление. «Вы никогда и никогда не сможете заставить адвокатов сдаться, отговорить их или молчать», — говорится в совместном заявлении. Обращение, озаглавленное как «Не тронь защиту» и подписанное председателями коллегий адвокатов 23 крупных провинций, было направлено правительству Турции. В совместном заявлении было указано следующее: «За последние 10 лет международный «День адвокатов, работающих под угрозой» был дважды посвящён адвокатам Турции. Это не может быть случайностью. Недавние события указывают на то, что наша профессия и наши коллеги снова находятся под организованной атакой».

«Мы будем представителями курдского народа»

Как сообщает агентство Mezopotamya, делегация европейских законодателей провела исследования в городе Нусайбин в турецкой провинции Мардин. В этот город во время операции «Источник мира» (которая началась 9 октября и закончилась 17 октября) попало несколько ракет с севера Сирии. Делегация, состоящая из заместитель председателя Демократической партии Италии Андреа Орландо, представителя по внешним связям Социал-демократической партии Италии Лучиано Векки, заместителя генерального секретаря Европейской социалистической партии Джакомо Филлибека, Социал-демократической партии Швеции и депутата Европарламента Эвин Инджир, провела осмотр места происшествия в Нусайбине. «Мы находимся здесь для того, чтобы реакция из-за вторжение в Рожаву не утихала», — заявила Орландо. Делегация также сопровождалась депутатами из прокурдской Демократической партии народов Хишйаром Озсойем и Эбру Гюнай. Делегация посетила семьи погибших в результате попадание ракет. «Мы находимся здесь, чтобы реакция, которая поднялась после вторжения в Рожаву не утихала. Это тема не должна выпадать из повестки европейского общественного мнения. Мы также намеренны провести работу в этом ключе», — сказал он.

В преддверии выборов во Франции споры о «партии Эрдогана»

Как сообщает турецкая редакция европейского телеканала Euronews, во Франции приближаются местные выборы, которые пройдут в 2020 году. Партия равенства и справедливости (PEJ) также стала предметом споров на том основании, что она представляет франко-турецкую общину. В законопроекте, представленном Сенату сенатором Брюно Ретайо из партии республиканцев, было предложено, чтобы «конгрегационные партии», представляющие только один сегмент общества, не могли участвовать в выборах. Депутат от партии «Республиканцы» Валери Бойер, участвовавшая в дебатах, также заявил, что поддержит законопроект. «Партия равенства и справедливости, которая является креатурой Эрдогана, не должна участвовать в выборах во Франции», — заявила он. Бойер утверждает, что на выборах 2017 года некоторые партии нарушили принцип неделимости республики, а предоставление финансовой поддержки этим партиям государством создаёт противоречивую ситуацию.

Встреча генералов НАТО в Измире

Как сообщает турецкое интернет-издание OdaTV, в то время как обсуждается тема блокирования Турции плана обороны Прибалтики и Польши, появилась ещё одна важная информация касательно действий Анкары в НАТО. «Командиры сухопутных войск НАТО встретились в Измире. Организатором встречи выступило командование Сухопутных войск НАТО, в нем приняли участие 16 стран. Командир LANDCOM американский генерал Дж. Т. Томсон», — пишет издание. На встрече под председательством Томсона высказались участники из разных стран. Особое внимание было уделено развитию командной работы. Также на встрече была подчёркнута важность сотрудничества. Участники поделились своим опытом работы с разными странами. Автор статьи отмечает, что участие Сербии в заседании вызвало недоумение. «Примечательно, что Сербия, известная своей близостью к России и противодействием НАТО, присутствовала на встрече по членов военного объединения. Сербия до сих пор не является членом НАТО», — уточняет издание.

Асад об отправке террористов

Как сообщает интернет-издание Ahval, сирийское официальное информационное агентство Sana опубликовало полный текст интервью президента Сирии Башара Асада для журнала Paris Match. В интервью Асад утверждал, что Франция, Великобритания и Америка нарушили международное право под предлогом поддержки курдов, которые являются сирийцами, которые не являются независимым народом. Асад также заявил, что Эрдоган, решивший экстрадировать членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), таким образом шантажирует Европу. Президент Сирии заявил, что французское государство поддерживает террор, и они прибыли на сирийскую территорию без приглашения Дамаска. «Сирийское правительство воюет с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почему его не поддержали? Почему французское правительство воюет против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддерживает «фронт ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? И те, и те — оба террористы», — сказал Асад. Он также прокомментировал решение Эрдогана по отправке членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Европу. «Эрдоган пытается шантажировать Евросоюз. Уважающий себя человек не стал бы так поступать. Есть институты и законы. Вопрос экстрадиции террористов или заключённый в другую страну, является предметом соглашений между двумя странами, но это будет аморальным актом, если вы выпускаете человека из тюрьмы и отправляете его в другую страну, чтобы он убивал мирных жителей, заведомо зная, что он опасный террорист», — отметил Асад.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Власти Турции отменили концерт, который хотели провести известные личности как Пелин Бату, Орхан Айдны и музыкальная группа Grup Yorum под лозунгом «Пусть власти отменят указы о массовых увольнениях госслужащих, комиссия Чрезвычайного положения должна быть распущена». В результате жёсткого разгона полицией граждан, которые пришли на мероприятие в стамбульском районе Шишли, были задержаны 18 человек.

Эрдоган принял в Стамбуле во дворце Долмабахче главу правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа. Между правительством Турции и правительством национального согласия был подписан «Меморандум о безопасности и военном сотрудничестве» и «Меморандум о взаимопонимании по демаркации морских зон между двумя странами», направленный на сохранение прав двух стран на Средиземноморье в рамках международного морского права. Сообщается, что меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление отношений и сотрудничества двух стран.

Омар Фарук Гергерлиоглу, депутат турецкого парламента от Демократической партии народов и член парламентской комиссии по правам человека, рассказал, что полиция плохо обращается с задержанными, которые ранее были уволены в результате правительственных указов из госучреждений (жертвы khk). «Что происходит?! Прекратите преследование жертв khk, которые пытаются отстоять свои права! Не давите на тех, чьи права вы и так уже нарушили. Освободите людей!», — заявил он.