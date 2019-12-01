Тбилиси, , 13:28 — REGNUM Одной из главных целей, по которой грузинский олигарх Бидзина Иванишвили продолжает оставаться в активной политике, является его стремление вернуть отношения с Россией на прочную основу.

Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, беседуя с журналистом о создавшейся в Грузии ситуации и протестах оппозиции. По определению автора статьи, «огромное богатство Иванишвили и его благотворительные проекты дают ему непревзойденную власть в стране, где средняя зарплата составляет около 400 долларов в месяц (в этом с автором статьи можно поспорить, так как средняя зарплата основного населения Грузии составляет порядка 400 лари, а не долларов). Расположенная на берегу Черного моря между Россией и Турцией-членом НАТО, Грузия на протяжении веков находилась на перекрестке торговли и религии. Тбилиси физически ближе к Тегерану, чем Москва».

После такого отступления, журналист пишет: «В качестве другой своей главной цели в политике Иванишвили видит возвращение отношений с Россией на более прочную основу. По этой причине, сказал он, он пока не уйдет из политики».

Автор статьи передает и критичные замечания Бидзины Иванишвили в адрес России, в том числе в оценке войны 2008 года и участия в ней России.

«То, что сделала Россия — это безумие. Но если мы построим стену и начнем разжигать ненависть и проклинать друг друга, как это сделал Саакашвили, ситуация никогда не разрешится сама собой», — заявил Иванишвили.

Напомним, что ранее Бидзина Иванишвили фактически первым в Грузии открыто обвинил экс-президента Саакашвили в развязывании августовской войны 2008 года, за что заслужил резкую критику прозападной грузинской политэлиты и общественности. Позднее ему и его соратникам пришлось несколько изменить акценты и заявить, что «вина Саакашвили в том, что он поддался на устроенные Россией «провокации», но это его вины нисколько не умаляет».

Отметим также, что согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини и документам Совета Европы, войну в Южной Осетии в августе 2008 года начала грузинская сторона по приказу верховного главнокомандующего Саакашвили.