Тбилиси, , 13:01 — REGNUM Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, чье состояние составляет треть грузинской экономики, заявляет, что уйдет из политики только тогда, когда увидит, что за власть в стране борются здоровые силы. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, беседуя с журналистом о создавшейся в Грузии ситуации и протестах оппозиции, которые, по определению автора, могут обернуться для грузинского миллиардера и его партии «чем-то вроде политического кошмара».

»Нам нужны здоровые силы, а не разрушительные силы. Я отойду в сторону, когда увижу, что более здоровые силы борются за власть. Но не раньше этого», — передает журналист слова из интервью олигарха, записанного на его вилле в грузинской деревеньке Чорвила.

В беседе с иностранным журналистом Бидзина Иванишвили «признался», что предпочел бы быть садовником, а не политиком.

«Если бы у нас сегодня был выбор между «Грузинской мечтой» или кем-то еще, кроме ЕНД, я бы ушел, и вы не увидели бы меня ни в политике, ни в парламенте. Я не хочу покидать свою деревню», — сказал миллиардер.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси возобновились после того, как 14 ноября парламент не принял проект поправок в Конституцию, предусматривавший переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года. Это обещание дал населению Бидзина Иванишвили на волне протеста, спровоцированного соратниками экс-президента Саакашвили из-за визита в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Оппозиция однозначно приписала провал законопроекта планам Иванишвили по сохранению собственной власти и обвинила его в обмане и невыполнении обещаний.