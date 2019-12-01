Будапешт, , 12:37 — REGNUM 29 ноября в Парламенте Венгрии прошло ежегодное слушание министра иностранных дел в парламентском Комитете по национальной безопасности. Об этом сообщает новостное агентство Вишеградской четверки.

В ходе слушания министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что «наплыв нелегальной миграции на территорию Венгрии может вырасти». В связи с этим проблема миграционной безопасности на Западных Балканах, как отмечает министр, является одной из серьезнейших в данный момент.

Министр иностранных дел отметил, что в странах данного субрегиона в данный момент насчитывается около 98 000 нелегальных мигрантов, и это представляет серьёзные риски для Центральной Европы. Он также заявил, что Турция сообщила уже о 398 000 попытках нелегальногог проникновения на территорию Европы в этом году, что на 128 000 больше, чем в прошлом году.