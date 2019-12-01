Бухарест, , 11:18 — REGNUM 30 ноября в ходе начавшегося визита в Румынию делегации вооруженных сил Украины, начальник генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке. Об этом 30 ноября вечером сообщили в пресс-службе генерального штаба украинских вооруженных сил.

Встреча главы генерального штаба украинских вооруженных сил с министром обороны Румынии, а также со своим румынским коллегой — начальником штаба обороны вооруженных сил Румынии генерал-лейтенантом Даниэлем Петреску произошла в Бухаресте.

В украинском ведомстве подчеркнули, что в ходе встречи обсуждались вопросы связанные с «безопасностью в Черноморском регионе», обменом опытом в области реформ в вооруженных силах, развития вооруженных сил, а также были определены первоочередные направления сотрудничества государств в военной сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава генерального штаба вооруженных сил Украины ранее в интервью украинским СМИ сообщил, что России нужен Крым для того, чтоб «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.

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