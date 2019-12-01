Киев, , 10:58 — REGNUM Боеспособным подразделением российской армии назвал «Газпром» депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Так он отреагировал на заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о переговорах Украины и РФ о прямых поставках российского газа. Об этом депутат написал вечером 30 ноября на своем telegram-канале.

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Алексей Гончаренко напомнил, что украинский министр энергетики в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера 29 ноября, заявил о переговорах о прямых поставках российского газа на Украину.

«Газпром — самое боеспособное подразделение российский вооруженных сил и, к сожалению, новое правительство и лично Президент Украины этого не понимают. Мы уже видели: после предоставления дешевого газа от Путина следует аннексия, захват территорий, война», — отметил депутат.

Гончаренко также считает, что президент Украины Владимир Зеленский посредством действий министра энергетики «сдает интересы» Украины, что выглядит с точки зрения Гончаренко, как «государственная измена». В связи с этим депутат напомнил о подаче им и его коллегой по фракции «Европейская солидарность» заявления в службу безопасности Украины на министра энергетики Украины.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в эфире украинского телевидения министр энергетики Украины подтвердил, что действительно с РФ в ходе недавней встречи велись переговоры о возможности прямых поставок газа на Украину. Ранее сообщалось, что 28 ноября в Вене состоялась встреча министров энергетики РФ Александра Новака и Украины — Алексея Оржеля.

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Отметим, что на Украине считают, что Крым был якобы аннексирован Россией, а не добровольно воссоединился с РФ после проведенного на полуострове референдума. Также на Украине считают, что в Донбассе происходит некая «российская агрессия», а не война Украины с населением республик Донбасса.