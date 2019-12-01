1 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

«Невинный» инцидент с изменениями в уставном капитале одной молодой IT-компании превращается в глобальный процесс прочного становления рынка нерегулируемой валюты в интересах отдельного государства. И это государство — не Россия...

Ангелина Потеряйко, , 10:41 — REGNUM Несмотря на то, что российская законодательная база на сегодняшний момент не определила криптовалюту как цифровой актив, российская компания ООО «Артель» не сочла это ограничением своих прав и пополнила свой уставной капитал биткойнами. Новость об этом в начале недели распространил ИД «Коммерсант». При этом налоговая инспекция приняла данные изменения в уставном капитале, несмотря на то, что такое решение противоречит закону, так как в налоговом законодательстве не существует ни такого объекта налогового регулирования как криптовалюта, ни методики её оценки. Регистрация изменений была сделана на основании акта приёма-передачи логина и пароля от электронного кошелька нового участника общества.

Контрабанда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Методику оценки ООО «Артель» предложила саморегулируемая организация «Экспертный совет». Таким образом, создался прецедент, в результате которого создана область деятельности хозяйствующих субъектов, которую государство не контролирует и не регулирует, что угрожает несдерживаемой экспансией электронных денег.

Криптовалюта BTC Keychain

Оправдывая решение налоговой инспекции, юристы ссылаются на отсутствие в законодательстве запрета на внесение в уставной капитал средств в форме криптовалюты, но это означает, что закон не признает такого объекта как криптовалюта. И трактовать закон в интересах держателей цифровой валюты можно только, если это позволяют делать надгосударственные глобальные финансовые институты, способствующие появлению нерегулируемых валют и параллельных цифровых финансовых рынков, неподвластных национальным юрисдикциям.

Экспансия рынка криптовалюты в России имеет несколько глобальных причин. Первая — удобный способ вывоза капитала из страны через механизм обмена криптовалют на доллары — таким образом посредством повышения спроса на доллары ФРС регулирует уровень инфляции в США. Вторая — обслуживание «черного рынка» (напомним, что первые криптовалюты были сгенерированы в Darknet для расчетов с поставщиками нелегального оружия и наркотиков), который в мировом масштабе контролируется ЦРУ. Третья причина — коррупция: передача устройства памяти с логином и паролем не может быть признана взяткой до появления закона, регулирующего такие «подарки». Здесь выгодоприобретателем становится Госдеп, контролирующий через этот механизм режимы иностранных государств.

Криптовалюта +

Таким образом, «невинный» инцидент с изменениями в уставном капитале одной молодой IT-компании превращается в глобальный процесс прочного становления рынка нерегулируемой валюты в интересах отдельного государства.

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