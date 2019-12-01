Салехард, 1 декабря 2019, 09:59 — REGNUM На Ямале бывший либерал-демократ из Нового Уренгоя Станислав Щербенко создаёт партию «Дорогу молодым». Об этом будущий лидер нового политического движения заявил URA.RU.
Станислав Щербенко сообщил изданию о своём разочаровании в «соколах Жириновского», о том, что подавал документы на членство в «Единой России», но ему никто не ответил.
Сейчас ему необходимо написать устав и найти не менее 500 сторонников. По словам Щербенко, 150 единомышленников он уже обрёл.
В региональном управлении Министерства юстиции России не видят препятствий для регистрации новой партии, если будет в наличие пакет документов: заявление, устав, оплата госпошлины в четыре тысячи рублей, протокол первого заседания.
Первые отзывы на новость о нарождающейся партии в основе своей негативные. Интернет-пользователи предлагают Станиславу Щербенко «не искать кривых путей и поработать сперва на производстве».