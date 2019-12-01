Салехард, , 09:59 — REGNUM На Ямале бывший либерал-демократ из Нового Уренгоя Станислав Щербенко создаёт партию «Дорогу молодым». Об этом будущий лидер нового политического движения заявил URA.RU.

Станислав Щербенко сообщил изданию о своём разочаровании в «соколах Жириновского», о том, что подавал документы на членство в «Единой России», но ему никто не ответил.

«Сейчас хочу создать свою партию. Название «Дорогу молодым», потому что очень много идейных ребят хотели бы работать в администрации, правительстве или в Газпроме. Хочу дать им шанс», — заявил Щербенко.

Сейчас ему необходимо написать устав и найти не менее 500 сторонников. По словам Щербенко, 150 единомышленников он уже обрёл.

В региональном управлении Министерства юстиции России не видят препятствий для регистрации новой партии, если будет в наличие пакет документов: заявление, устав, оплата госпошлины в четыре тысячи рублей, протокол первого заседания.

Первые отзывы на новость о нарождающейся партии в основе своей негативные. Интернет-пользователи предлагают Станиславу Щербенко «не искать кривых путей и поработать сперва на производстве».