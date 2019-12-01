Одесса, Украина, , 08:37 — REGNUM Акция протеста против олигархов и открытия рынка земли на Украине прошла в Одессе. Об этом 30 ноября сообщает местный ресурс Odessa.online.

Как сообщили местные СМИ, организаторы акции протеста выступили за национализацию тех объектов, которые ранее были переданы из государственной собственности в частную. Организаторы акции также анонсировали проведение подобных маршей во всех украинских городах.

В руках у участников шествия можно было видеть зажженные фальшфейеры (пиротехническое сигнальное устройство — ИА REGNUM), баннеры с надписью «Украина без олигархов», украинские национальные флаги, а также флаги с подобием украинского национального герба — тризуба с надписью «Достоинство нации». Участники марша скандировали «Нет олигархату», «Нет продаже земли». Шествие началось от памятника Дюку де Ришелье и завершилось у стадиона «Черноморец».

ИА REGNUM напоминает, ранее бывший депутат Рады Надежда Савченко устроила в Киеве автопробег против открытия рынка земли на Украине.

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