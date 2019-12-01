Киев, , 08:15 — REGNUM О своем впечатлении о бывшем президенте Украины Петре Порошенко рассказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Ее интервью публикует 30 ноября youtube-канал ISLND TV.

По словам Савшенко, Порошенко не понравился ей с самого начала

«Человек отвратительный. Неприятно все — реакции, жадность, то, что он говорит», — отметила Савченко. По словам политика, особенно неприятно было слышать с какой болью президент говорил о пожертвованных им на войну в Донбассе 180 млн гривен. «Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал, — удивляется Савченко. — Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов».

Кроме этого, бывший депутат вспоминает манеру общения Порошенко на международных мероприятиях, где экс-президент сообщал всем, что на Украине нет коррупции, а он самый лучший руководитель страны.

«Жадный, алчный, паскудный», — подытоживает Савченко характеристику Порошенко.

Напомним, осужденная за причастность к убийствам российских журналистов в Донбассе Надежда Савченко была помилована Путиным, после чего стала депутатом Верховной рады. Однако затем депутата обвинили в организации теракта в Киеве и взяли под арест. В апреле 2019 года она была освобождена из-под стражи.

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