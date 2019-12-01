Киев, , 08:16 — REGNUM Желание встретиться с так называемыми студентами, которые были якобы жестоко избиты сотрудниками «Беркута» в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Площади Независимости в Киеве, выразил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал 30 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что шесть лет назад «жестокое избиение» студентов якобы всколыхнуло все общество. «Они (студенты — ИА REGNUM) и были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в данный момент имена участников массовых беспорядков почти не вспоминаются. «На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013», — заключил президент Украины.

Реакция украинских политиков на заявление Владимира Зеленского не заставила себя ждать. В частности, известный украинский юрист Андрей Портнов на своем telegram-канале саркастически прокомментировал намерение украинского лидера.

«И обязательно позовите тех, кто кидал в сотрудников милиции горящее бревно. Это очень важные люди, их нужно принимать на высшем политическом уровне. Чтоб поощрять это явление на будущее», — отметил юрист.

В свою очередь бывший министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в социальной сети Facebook «в помощь» Зеленскому опубликовала список так называемых студентов, в котором обратила внимание их на возраст. «Вот список молодых и, в основном, пожилых студентов, задержанных и доставленных в Шевченковское РОВД в ту ночь, 30 ноября 2013 года», — отметила Лукаш. В списке, в частности, значатся задержанные 1956 г.р., 1957 г.р., 1961 г.р., 1962 г.р., 1964 г.р.

Напомним в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года сотрудникам спецподразделения «Беркут» пришлось разогнать участников так называемого евромайдана с Площади Независимости в Киеве ввиду того, что было необходимо начать работы по установке елки в преддверии новогодних праздников. Сам факт разгона был использован в украинских СМИ для нагнетания общественно-политической обстановки и был использован в качестве предлога для призывов к дальнейшим массовым протестам в Киеве и других городах Украины.