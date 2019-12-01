Мехико, , 06:34 — REGNUM В результате перестрелки вооруженных бандитов и полиции в городе Торреон на севере Мексики погибло 14 человек, сообщает 30 ноября издание La Voz de Michoacán со ссылкой на заявление губернатора штата Коауила.

Как стало известно, перестрелка представителей северо-восточного наркокортеля с полицией произошла около 11:45. В ходе столкновения было убито десять бандитов и четыре сотрудника полиции, однако перестрелки продолжать в городе еще некоторое время. Кроме четырех убитых полиция заявила о шести раненых, их жизнь вне опасности.

После перестрелки органами правопорядка было задержано 14 автомобилей, часть из которых была с аббревиатурой CDN (Северо-восточный картель). Внутри было найдены оружие и боеприпасы.