Киев, , 05:48 — REGNUM Защищая позиции своей страны на предстоящих переговорах в нормандском формате, президент Украины Владимир Зеленский должен отстаивать следующие позиции: мир в Донбассе и тот факт, что Украина является субъектом, а не объектом международных переговоров. Об этом экс-президент страны Леонид Кравчук заявил 30 ноября в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас вопрос один: мир в Донбассе, мир на Украине и то, что Украина является не объектом, а субъектом международных переговоров», — заявил Кравчук.

По мнению бывшего украинского лидера, президент Зеленский должен понимать, что запад только делает вид, что помогает. «С нами играют, как кошка с мышью. С нами говорят и обещают, а сами говорят с Путиным», — отметил Кравчук и предложил президенту говорить о том, что отвечает интересам украинского народа.

Напомним, в запланированном на 9 декабря саммите в нормандском формате примут участие главы государств Франции, Германии, России и Украины. Встреча пройдет в Елисейском дворце в Париже.