Донецк, , 05:21 — REGNUM Командование бригады скрыло убийство командиром роты подчиненного, списав смерть военнослужащего на гибель во время обстрела. Об этом сообщил 30 ноября официальный представитель Управления народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

Сообщается, что конфликт между командиром роты и военнослужащим 8-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ произошел во время употребления спиртных напитков. Боец высказал начальнику свои претензии и заявил о том, что собирается в ближайшее время покинуть расположение. После чего командир роты достал оружие и застрелил бойца.

Командование ВСУ продолжает скрывать небоевые потери в своих рядах. Так, по данным народной милиции, с 1 по 25 ноября 2019 года было скрыто в общей сложности 22 случая небоевых потерь.

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