Дамаск, , 04:56 — REGNUM Несколько турецких военнослужащих и примкнувших к ним террористов были убиты в сирийском городе Тель-Халаф в провинции Эль-Хасака, сообщает 30 ноября сирийское информационное агентство SANA.

Сообщается, что военнослужащие турецких оккупационных войск и террористы-наемники погибли во время взрыва в штаб-квартире в здании ветеринарной лечебницы. По данным источника, несколько человек были убиты и ранены в то время, как они делили отобранное у местных жителей имущество. Источник взрыва не известен.

Ранее агентство SANA сообщало, что 30 ноября в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Айн аль-Арус в провинции Ракка погибли 13 мирных жителей.