Афины , , 03:31 — REGNUM Продолжая нарушать международное право в средиземноморском регионе, Турция ставит под угрозу региональную стабильность и «демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства». Соответствующий комментарий пресс-служба МИДа Греции опубликовала 30 ноября на официальном сайте ведомства.

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать. Соответствующее заявление глава Турции сделал на открытии Трансанатолийского газопровода (TANAP), после чего присутствовавшая на церемонии греческая делегация во главе с министром окружающей среды Греции покинула мероприятие.

«Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности», — отметили в МИД Греции.

Напомним, турецкие войска находятся на территории Кипра с 1974 года под предлогом защиты турков-киприотов, фактически оккупировав часть острова.