Вашингтон, , 01:39 — REGNUM В российском посольстве в США прокомментировали обеспокоенность госдепартамента в связи с принятием в России закона об иностранных агентах, посоветовав не вмешиваться во внутренние дела страны. Соответствующая запись опубликована 30 ноября пресс-службой ведомства в Twitter.

«Хватит вмешиваться во внутренние дела России», — рекомендует посольство.

Кроме того, комментируя ранее высказанное пресс-секретарем госдепа Морган Ортагус беспокойство по поводу «свободы выражения мнений» в РФ, в ведомстве напомнили о том, что после дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в США в безопасности и наслаждаться там «свободой выражения мнений».

Напомним, согласно последним изменениях в российское законодательство иностранными агентами в РФ могут быть признаны физические лица, в случае если они распространяют информацию, получая при этом финансовую поддержку из-за рубежа.

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