Монтевидео, , 10:19 — REGNUM Избирательный суд Уругвая представил окончательные результаты президентских выборов и официально объявил Луиса Лакалье избранным главой государства. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

По окончательным данным Суда, кандидат от правой Национальной партии Лакалье набрал 50,79% голосов. За его соперника от правящей левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Даниэля Мартинеса проголосовали 49,21% избирателей.

В понедельник, 2 декабря, в Уругвае начнётся так называемый период «транзита». Церемония вступления Лакалье в должность назначена на 1 марта 2020 года.