Пенза, , 22:54 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, об этом 30 ноября сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия», членом которой он являлся.

Сотрудники ГИБДД задержали законодателя и проверили его состояние на алкотестере, несмотря на то, что Вдонин хотел обмануть устройство, ему это не удалось — прибор показал превышение допустимой нормы алкоголя в его организме.

«В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов и оперативной реакции, трагедии удалось избежать», — гласит заявление на сайте партии.

Заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко уже объявил о лишении Вдонина членского билета в связи с преступным и аморальным поведением.

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