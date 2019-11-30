Москва, , 19:48 — REGNUM Депутат Заксобрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» и нашей фракции в региональном парламенте. Поведение Владимира Вдонина аморально и недопустимо. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии по этике, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

«Сегодня в Пензенской области задержан депутат Владимир Вдонин. Член нашей фракции в Законодательном собрании. В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника генпрокуратуры. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов и оперативной реакции трагедии удалось избежать. Такое поведение аморально и недопустимо. Вдонин будет исключен из Партии и выведен из состава нашей фракции. Кроме того, я возьму это разбирательство под личный контроль», — заявил Евгений Ревенко.

«Ещё раз хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача — служить людям. Кто этого не понимает — займитесь чем-то другим. Ну, а кто преступил черту закона — ответит по всей строгости», — заключил он.

Напомним, сегодня сотрудниками ГИБДД Пензенской области был задержан депутат Законодательного собрания, член партии и фракции «Единой России» в региональном парламенте Владимир Вдонин. По предварительной информации, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, при задержании предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры.