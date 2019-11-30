30 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Еще в январе появились сообщения, что «Лукойл» заморозил контракты с PDVSA, чтобы избежать запретов со стороны США после введения санкций в отношении венесуэльского производителя нефти. Сообщения носили неофициальный характер, но уже через месяц Litasco, единый оператор международной торговли группы «Лукойл», прекратил обменные операции с Венесуэлой.

Александр Шпунт, , 17:28 — REGNUM В ходе пятого саммита глав государств-участников Форума стран-экспортеров газа, который проходил 26−29 ноября в Малабо, Министерство горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи объявило во вторник победителей концессий на добычу нефти, газа и полезных ископаемых.

Экваториальная Гвинея

Два приза достались русским.

Блок нефтегазовых полей (ранее Блок R) в бассейне реки Нигер достался Лукойлу, и, кроме того, Министерство горнодобывающей промышленности и углеводородов подписало соглашение о сотрудничестве с российской геологоразведочной компанией Росгео и (внимание!) венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA для изучения перспективного района добычи на суше на материковой части страны.

Официально запущенный в апреле, раунд сбора заявок лицензирования на 24 нефтегазовых блоках на шельфе и двух блоках на суше. Бывший нефтегазоносный блок R, газ которого планировался под загрузку проекта СПГ «Фортуна», вошел в список, когда Экваториальная Гвинея лишила Ophir Energy лицензии на разработку газового месторождения в начале этого года после того, как компания не смогла обеспечить финансирование проекта.

Всего же в раунде сбора заявок лицензирования приняли участие 53 международных и национальных компаний, 17 компаний подали официальные заявки, и семь компаний получили концессии на девять блоков. Так что бой лукойловцы выдержали нешуточный.

Кроме того, блок EG-23 в бассейне реки Нигер, где находится газовое месторождение Эстауролита, достался WalterSmith и Hawtai Energy. EG-09 в бассейне Дуала отошел к Noble Energy. В бассейне реки Рио Муни EG-18 был передан Африканской нефтяной корпорации; EG-03, EG-19, блок P и EG-04 ушли под лицензию Vaalco Energy и Levene Energy. Во всех проектах, разумеется, партнером выступает национальная государственная GEPetrol, а вот блок EG-28 не получил иностранного инвестора и будет целиком разрабатываться гвинейцами из GEPetrol самостоятельно.

Все блоки предлагались по принципу детализации или отбрасывания с сокращением подписных бонусов до минимума в $1 млн. и отменой всех предварительных квалификационных требований. Министерство горнодобывающей промышленности и углеводородов заявило, что намерено подписать контракты на подписание продукции (PSC) как можно скорее. Это продемонстрировали уменьшенные требования к участникам торгов, когда все требования к предварительной квалификации были отменены, а минимальные подписные бонусы установлены в 1 миллион долларов.

Политика властей предоставляет каждой компании начальный двухлетний период для изучения, обработки сейсмических данных, определения местоположения скважин, привлечения дополнительных инвестиций, если необходимо, и начала бурения. Только после этого периода, в течение которого у компании есть возможность оценить и уменьшить свой риск на основании полученных данных, компании придется решать, хочет ли она продолжить разведочную деятельность или отказаться от своей лицензии.

Как видно из результатов, чемпионом раунда стала Vaalco Energy, которая, как подсказывают нам местные тамтамчики, ранее ориентировалась на Габон. Американская компания, которая зарегистрирована еще и в Великобритании в сентябре, выиграла участие в четырех блоках: EG-03, EG-04, EG-19 и блоке P. Первые три из этих областей находятся на в бассейне Рио Муни, и вот о них в заявлении Vaalco по итогам раунда говорится, что компания не будет иметь доли участия в их разработке, но провела предварительные обсуждения с Levene Hydrocarbon. В соответствии с этим решением Vaalco будет выполнять только функции контрактного оператора.

Следующий лицензионный раунд Экваториальной Гвинеи состоится в 2020 году и будет включать в себя другой набор критериев, по которым можно будет выбирать потенциальные блоки и новые площади, на которые можно делать ставки.

Еще в январе появились сообщения, что «Лукойл» заморозил контракты с PDVSA, чтобы избежать запретов со стороны США после введения санкций в отношении венесуэльского производителя нефти. Сообщения носили неофициальный характер, но уже через месяц Litasco, единый оператор международной торговли группы «Лукойл», прекратил обменные операции с Венесуэлой.

Компания Алекперова и раньше крепко держалась за экватор с африканской стороны. Похоже, уход из Латинской Америки еще больше заставляет «Лукойл» расширять африканскую экспансию.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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