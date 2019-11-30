Москва, , 16:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации дало разъяснения относительно инцидента с чешской бизнес-делегацией в московском аэропорту. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 30 ноября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что чешская бизнес-делегация не смогла вылететь из Московского аэропорта в Казань, где делегацию ждали партнеры. В итоге чешским бизнесменам пришлось провести 10 часов в аэропорту, после чего вернуться в Прагу.

На Смоленской площади пояснили, что никакой вины российской стороны в этом инциденте нет — во всем виноваты исключительно чешские бизнесмены. Дело в том, что они не соблюдали требования таможенного законодательства Евразийского экономического союза, отсюда и невозможность вылететь в Казань.

«Хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательстваЕАЭС», — заявили в МИД России.