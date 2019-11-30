Токио, , 16:25 — REGNUM Правительства Сальвадора и Японии договорились провести переговоры, нацеленные на расширение присутствия японских компаний на сальвадорском рынке. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Соглашение было достигнуто в ходе совещания президента центральноамериканской страны Найиба Букеле с Организацией внешней торговли Японии в Токио.

Букеле также провёл встречу с японским премьером Синдзо Абэ.

«Братские отношения между такой крупной страной, как наша, и такой маленькой, как Сальвадор, но при этом такой же процветающей, как Япония, должны развиваться», — заявил Абэ после беседы с коллегой.

Японский политик также гарантировал, что его страна будет всячески содействовать строительству железнодорожной и портовой инфраструктуры в сальвадорских департаментах Сан-Мигель и Ла-Уньон.