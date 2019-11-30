Киев, , 15:49 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении «зарплат в конвертах», которые якобы выплачиваются депутатам фракции «Слуга народа». Об этом заявил депутат Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 30 ноября на своем telegram-канале.

Депутат Рады также опубликовал фотографии ответа НАБУ на его заявление.

«Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для «Слуг народа», которые раздавал Николай Тищенко», — говорится в сообщении Гончаренко.

Также депутат уточнил, что было начато уголовное производство по статье о получении неправомерной выгоды.

В социальной сети Facebook политик также опубликовал фотокопию заявления на имя генерального прокуратура Украины и главы национального антикоррупционного бюро Украины, датированное 6 ноября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в украинских СМИ появилась информация, что депутаты от партии «Слуга народа» якобы получают так называемую серую зарплату. Позже депутат из фракции «Слуга народа» Анна Скороход, которая была исключена из политической силы, сообщила, что депутатам от партии «Слуга народа» выдают зарплату «в конвертах» в сумме $5000.

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